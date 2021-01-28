إطلاق اسم المخرج السوري حاتم علي على شارع في طولكرم الفلسطينية

أطلقت محافظة طولكرم ووزارة الثقافة الفلسطينية، اسم الشاعر السوري الراحل حاتم علي على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة طولكرم، اليوم الأربعاء.

وأشار محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إلى ما مثله حاتم علي من مكانة فنية ووطنية وإنسانية، من خلال أعماله الدرامية الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن تسمية هذا الشارع جاءت تكريما لما قام به حاتم علي، من دور بإبراز القضية الفلسطينية، مثنيا على جهود وزارة الثقافة وبلدية طولكرم وكافة الشركاء لإطلاق هذه التسمية على أحد الشوارع المؤدية إلى مخيم طولكرم والذي تضمن أحداثا من التغريبة.

من جانبه، أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أن تسمية الشارع بطولكرم باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي، جاءت من باب الوفاء والتقدير لهذه القامة، وتكريما لدوره في دعم القضية الفلسطينية من خلال إسهاماته الدرامية، خاصة مسلسل التغريبة الفلسطينية الذي جسد معاناة لجوء الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق العودة وبأرضه ووطنه.

بدوره، عبر رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب عن الفخر بتسمية هذا الشارع باسم المخرج الراحل حاتم علي، الذي قدم الكثير لأجل إبراز الحقوق الفلسطينية.