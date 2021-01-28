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وفاة حالتين وإصابة 18 بكورونا في كفر الشيخ

مديرية الصحة بكفر الشيخ
مديرية الصحة بكفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 5:18 م
سجلت مديرية الصحة بكفرالشيخ، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيلة الوزارة، اليوم الخميس، إصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل بالمحافظة.

كما سجلت المحافظة وفاة حالتين من بينهم طبيبة أطفال مقيمة بمدينة الحامول، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وسيتم دفن جثمانها بمقر إقامتها بالحامول.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن الدكتورة "ف. ا" استشارى طب وجراحة الأطفال، توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا صباح اليوم الخميس، داخل مستشفى التأمين الصحي بكفر الشيخ.

كما استمرت مديرية الصحة بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح الوقاية من فيروس كورونا لحمايتهم من الفيروس.

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