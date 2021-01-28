 نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية عرابة أبو الذهب - بوابة الشروق
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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية عرابة أبو الذهب

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 6:48 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 6:48 م

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج؛ إحدى القرى النموذجية ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، يرافقه شريف أبو سحلى منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء الوحدة.

وتفقد القاضي، مجمع الخدمات بمجلس القرية والذي تم تطويره بالكامل ويشمل "مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرستين ابتدائي، وإعدادي، والوحدة المحلية للقرية، ومركز للأمومة والطفولة، ومحطة رفع مشروع الصرف الصحي"، كما تفقد مدرسة التعليم المجتمعي بالقرية "الفصل الواحد" وأعمال الصيانة والترميم التي تمت به.

وأكد نائب المحافظ على أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجاز بالقرية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ساهمت في تحقيق التنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا .

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