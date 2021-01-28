تراجع إنتاج السيارات الجديدة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 36 عاما

أفادت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا بأن عدد السيارات الجديدة التي يتم انتاجها انخفض بواقع الثلث خلال عام 2020، وذلك يعد أدنى مستوي للانتاج منذ 36 عامًا.



وجاء في تقرير نٌشر اليوم الخميس، أن تصنيع السيارات تراجع بنسبة 29.3% مقارنة بعام 2019، ليسجل 920 ألفا و 928 وحدة.



ويرجع انخفاض الانتاج لجائحة كورونا، في ظل إجراءات الاغلاق والتباعد الاجتماعي، ولكن الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتراجع الطلب في الخارج ساهم أيضا في تراجع الانتاج.



وانخفض الانتاج للمشترين بالخارج بنسبة 29.1% خلال عام 2020 ليصل إلى 749 ألفا و 38 وحدة، في حين تراجع الانتاج للمشترين في بريطانيا بنسبة 30.4% لتصل إلى 171 ألفا و 890 وحدة.



ووصف المدير التنفيذي للرابطة مايك هاويس الاحصاءات " بالأسوأ خلال جيل" مضيفا أن خسائر الوظائف في القطاع بلغت نحو 10 آلاف العام الماضي.



وأضاف أن القطاع متفائل بصورة أكبر حيال عام 2021 بفضل توزيع اللقاحات والتوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتابع: "التحدي الحالي هو التكيف مع الشروط الجديدة والتغلب على عبء الجمارك الاضافية واستعادة الميزة التنافسية العالمية مع تحقيق صفر انبعاثات".