صحة قنا: توقيع الكشف الطبي المجاني على ٤٣٠١ مواطن في قرى حياة كريمة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وضمت القافلة جميع التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ٩٦٥ حالة بواقع " ٣٥٨ باطنة، ٢١٠ أطفال، ١٤٨ جراحة، ١٢٣ فم وأسنان، ٨٩ نساء وتوليد، ٣٧ تنظيم أسرة".

وتعد القافلة، رابع قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة خلال شهر يناير الجارى ليصل إجمالى عدد المستفيدين من خدمات القوافل الطبية المجانية خلال هذا الشهر إلى ٤٣٠١ مواطن.

من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، إن القافلة الطبية بقرية المراشدة شملت تقديم فحوصات معملية لـ٣١ حالة.

ولفت إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٩ مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.