آبل تحقق أرباحا ربع سنوية قياسية في فترة الكريسماس

قفزت أسهم شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بنسبة 5 % في ساعات التداول الممتدة يوم الخميس وذلك بعد أن أعلنت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها عن نتائجها ربع السنوية، حيث تجاوزت كل من الأرباح والإيرادات توقعات وول ستريت، مدفوعة بالطلب القوي على أحدث إصداراتها هاتف أيفون 13 والخدمات الأخرى.

وقالت آبل إن أرباحها في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الاول/ديسمبر قفزت إلى 63ر34 مليار دولار أو 10ر2 دولار للسهم مقابل 76ر28 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، متحدية معوقات الإمداد التي تؤثر على الصناعة.

وارتفعت إيرادات الشركة الربع سنوية بنسبة 11 % لتسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 95ر123 مليار دولار، مقابل 44ر111 مليار دولار العام الماضي.

وكانت الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بزيادة مبيعات أجهزة أيفون والخدمات السنوية. وبلغت مبيعات آيفون 63ر71 مليار دولار مقابل 60ر65 مليار دولار العام الماضي. كما زادت إيرادات خدمات أبل إلى 52ر19 مليار دولار مقابل 76ر15 مليار دولار العام الماضي.

وأغلقت آبل تعاملاتها يوم الخميس عند 22ر159 دولار للسهم، بانخفاض 47ر0 دولار أو 29ر0 % في مؤشر ناسداك. لكن السهم قفز 94ر7 دولار أو99ر4 % في تعاملات ما بعد الإغلاق.