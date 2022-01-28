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العراق: هجوم صاروخي على مطار بغداد الدولي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 10:56 ص
أكد مصدر أمني عراقي، تعرض مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي، مما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالمطار الواقع غربي العاصمة العراقية "بغداد".

وأفاد المصدر الأمني ـ حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم /الجمعة/ ـ بأن "الجناح المدني لمطار بغداد الدولي، تعرض لقصف صاروخي اليوم، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".

وأضاف المصدر ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ أن "القصف الصاروخي ألحق أضرارا بعدد من الطائرات في مطار بغداد الدولي"، مشيرا إلى أن "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ"، دون أن يشير إلى سقوط ضحايا جراء هذا الهجوم الصاروخي.

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