زعيم شيعي عراقي يدين قصف مطار بغداد الدولي بالصواريخ

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أدان الزعيم الشيعي، عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية ،اليوم الجمعة القصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي.

وقال الحكيم في بيان صحفي "ندين ونستنكر استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ ويجب التحقيق الفوري في هذه الأعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية لمعرفة مرتكبيها والأجندات التي تقف خلفهم والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار العراق".

وجدد مطالبة "الجهات الأمنية بتكثيف الجهد الإستخباري لتأمين حياة المواطنين وحماية المرافق الحيوية في البلاد".

كانت شركة الخطوط الجوية العراقية ومصادر أمنية قد كشفت تعرض مطار بغداد الدولي إلى قصف بعدد من الصواريخ فجر اليوم تسببب بألحاق أضرار بطائرة مدنية عراقية خارجة عن الخدمة جاثمة على أرض المطار بعد تعرضها لإصابة مباشرة بأحد الصواريخ.

وتعرض مطار بغداد في مطلع الشهر الجاري لهجمات صاروخية تزامنا مع الذكرى الثانية لمقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث يناير عام 2020