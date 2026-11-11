الصحة العالمية تطلق حركة عالمية بعنوان «معًا من أجل العِلم والصحة»

أطلقت منظمة الصحة العالمية، حركة عالمية بعنوان «معًا من أجل العِلم والصحة» (Together for Science and Health)، بمشاركة أكثر من 240 مؤسسة ومنظمة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز الثقة في العِلم، وتقريب المعرفة العلمية من المجتمعات، وضمان استفادة الجميع من التقدم العلمي في تحسين الصحة وإنقاذ الأرواح.

ويأتي إطلاق هذه الحركة بالتزامن مع اليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الثقة بالمعلومات الصحية الموثوقة والتصدي للمعلومات الخاطئة والمضللة.

وترتكز الحركة على ثلاثة محاور رئيسيةهي تعزيز الروابط بين العلم والمجتمع، ودعم الاستناد إلى الأدلة العلمية في وضع السياسات والقرارات الصحية، وتحسين التواصل العلمي بما يتيح للجميع فهم المعلومات الصحية والاستفادة منها.

وفي هذا الإطار، تدعت منظمة الصحة العالمية الجامعات والمؤسسات البحثية والحكومات والمهنيين الصحيين ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في إقليم شرق المتوسط إلى الانضمام لهذه الحركة العالمية والمساهمة في إيصال العلم إلى كل من يحتاج إليه.