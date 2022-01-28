الأمن العام يضبط 192 قضية مخدرات وينفذ 83 ألف حكم خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 138 سلاحا ناريا، و192 قضية مخدرات، وتنفيذ 83 ألفا و297 حكما قضائيا متنوعا.



واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 109 متهمين بحوزتهم 138 سلاحا ناريا، شملت بندقية رصاص، و9 بنادق آلية، و19 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و103 فرد محلي الصنع، و684 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة و212 قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83 ألفا و297 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 364 حكم جنايات، و26 ألفا و316 حكم حبس جزئي، و4 آلاف و315 حكم حبس مستأنف، و40 ألفا و662 حكم غرامات و11 ألفا و640 حكم مخالفات.



وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 192 قضية مخدرات، ضمت 199 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 17.3 كيلوجرام من مخدر البانجو، و14.7 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و31.2 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و125 جراما من مخدر الإستروكس، و911 جراما من مخدر البودر، و3.5 كيلوجرام من مخدر الشابو، و214 جراما من مخدر الآيس، و1.5 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و230 جراما من مخدر الفودو و1509 أقراص مخدرة.



كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 42 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 21 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 554 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و45 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 حالة منهم.



كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.