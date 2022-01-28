أمريكا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا

دعت الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تعزيز روسيا لقواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد إن بلادها طلبت عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل.وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع أعضاء مجلس الأمن الـ15 لمناقشة التصعيد الحالي للأزمة الأوكرانية.

وأوضحت أنه تمت الدعوة للاجتماع "بعد أسابيع من المشاورات الوثيقة مع أوكرانيا والشركاء في مجلس الأمن"وذلك في الوقت الذي" ينتشر فيه أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية وضلوع روسيا في أنشطة اخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا".

ودعت توماس-جرينفيلد أعضاء المجلس إلى "دراسة الحقائق بإنصاف والنظر في ما ينطوي عليه الأمر بالنسبة لأوكرانيا وروسيا وأوروبا والالتزامات والمبادئ الأساسية للنظام الدولي في حالة غزو روسيا لأوكرانيا".

وبدأت الولايات المتحدة وأوروبا منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في التحذير بشأن حشد كبير للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من أن موسكو كانت تعتزم شن هجوم عسكري يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراع المحتدم بين البلدين بشكل كبير.