إصابة 3 مهندسين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 3 مهندسين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا .



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 7392 ن - ر- د ، تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، قبلي مدخل ملوي بـ 10 كيلومترا، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.



وعقب الانتقال والمعاينة ، تبين ان الحادث تسبب في إصابة 3 مهندسين وهم محمد سعيد محمد، 29 سنة، مقيم الشرقية، ومحمد أحمد محمد، 30 سنة، مقيم القليوبية، وحسام عامر مصطفى، 27 سنة، مهندس، مقيم بمحافظة المنيا .



تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة .