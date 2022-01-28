 إصابة 3 مهندسين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا - بوابة الشروق
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إصابة 3 مهندسين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

كتب - ماهرعبد الصبور :
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 3:25 م
أصيب 3 مهندسين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 7392 ن - ر- د ، تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، قبلي مدخل ملوي بـ 10 كيلومترا، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

وعقب الانتقال والمعاينة ، تبين ان الحادث تسبب في إصابة 3 مهندسين وهم محمد سعيد محمد، 29 سنة، مقيم الشرقية، ومحمد أحمد محمد، 30 سنة، مقيم القليوبية، وحسام عامر مصطفى، 27 سنة، مهندس، مقيم بمحافظة المنيا .

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة .

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