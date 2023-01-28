مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار بكاليفورنيا في رابع حادث هذا الشهر

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم السبت.

وأكد رقيب الشرطة من إدارة شرطة لوس أنجلوس، فرانك بريسيادو، أن إطلاق النار وقع في بيفرلي كريست، وهو حي راقي في لوس أنجلوس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.

ويعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

يأتي إطلاق النار بعد أسبوع من مذبحة في قاعة رقص في إحدى ضواحي لوس أنجلوس خلفت 11 قتيلاً وتسعة جرحى وبعد أيام فقط من فتح مسلح النار على مزرعتين للفطر جنوب سان فرانسيسكو يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة شخص.

وأشارت أسوشيتد برس أن عمليات القتل تعد ضربة للولاية التي لديها بعض من أشد قوانين الأسلحة النارية صرامة في البلاد وأقل معدلات الوفيات بالأسلحة النارية.

وللعام الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة في عام 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.