ينظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأكاديمية العلوم الشرطية الإماراتية، ندوة مشتركة بعنوان "الجاهزية للمستقبل – المنهج والتطبيقات: المجال الأمني نموذجًا"، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة ابن خلدون بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالعجوزة.



وتُعقد الندوة برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.



وستعرض الندوة ورقتين بحثيتين، أولاهما بعنوان "استشراف المستقبل: التعريف والمنهج" إعداد أ. د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز، يتناول في إطارها مفهوم استشراف المستقبل، وتطوره، وأهميته، والتمييز بينه وبين المفاهيم المتشابكة معه، كما يستعرض أبرز المناهج المستخدمة في استشراف المستقبل وأكثر الأدوات شيوعًا.



بينما يركز العميد محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، على الجانب التطبيقي من خلال ورقة بحثية بعنوان "دور المؤسسات الأمنية في دعم الاستباقية والجاهزية للمستقبل: تجارب الإمارات في المجال الأمني"، "نموذج أكاديمية العلوم الشرطية"، موضحًا أن استراتيجية الاستشراف العلمي بالأكاديمية تُبنى على ركيزة التوجهات المستقبلية القائمة على فحص ودراسة الماضي واستدراك الحاضر وصولًا إلى صورة واضحة للمستقبل.



ويأتي وذلك انطلاقًا من رؤية مؤداها أن التعامل مع مفهوم الجاهزية يعد بمثابة الحلقة الأولى لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية وخلقها؛ بما يساهم في التقدم والتنمية والريادة في كل المجالات الأمنية.



وسيحضر الندوة لفيف من الخبراء والأكاديميين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية والإماراتية وصناع القرار والمهتمين بموضوع الندوة من مختلف المجالات.