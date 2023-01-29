بولندا تشهد زيادة قياسية في معدل الانضمام للجيش منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

شهدت القوات المسلحة البولندية مستوى قياسيا من الاقبال على التجنيد، منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل 11 شهرا.

وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، في لوبلين بشرق بولندا، اليوم السبت، إن القوات المسلحة البولندية جندت 13 ألفا و742 جنديا محترفا جديدا العام الماضي، وهذا رقم قياسي منذ إلغاء التجنيد الإجباري.

جدير بالذكر أن آخر عملية تجنيد قامت بها بولندا كانت في 2008، قبل أن تعلق التجنيد الإجبارى بعد ذلك بفترة وجيزة.

وتضم القوات المسلحة البولندية ما مجموعه 164 ألف جندي وجندية، بما في ذلك 36 ألف فرد متطوع بوحدات الأمن الداخلي.

وتعمل وارسو حاليا على زيادة الاستثمارات في الدفاع منذ غزو موسكو لأوكرانيا، بهدف زيادة عدد الجنود في الجيش البولندي، إلى 250 ألف جندي محترف و50 ألف متطوع في وحدات الأمن الداخلي.