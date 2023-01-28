السلع التموينية تطرح ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 8 للزيت الخام المستورد لعام 2022 / 2023؛ لشراء 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الوصول سيكون خلال الفترة ما بين 25 فبراير حتى 20 مارس المقبل.



وأضافت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الثلاثاء المقبل، على أن يقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At Sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين)، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يخقق مصلحة الهيئة.



من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن ممارسة محدودة رقم 9 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد)، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 مارس المقبل، موضحة أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الثلاثاء المقبل.