بعد قرار الدول الغربية إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، تأتي عدة تساؤلات حول مغزى القرار وهل يعني ذلك دخول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في صراع مباشر مع روسيا الآن؟

وفي هذا الإطار، رأت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن قرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات يمكنه أن يدعم رواية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه، حيث ينفي حقيقة أن روسيا شنت هجوما غير مبرر على أوكرانيا.

ورجحت الشبكة في تقرير لها، أن يدفع القرار حلفاء الناتو للتفكير في حجم المساعدة العسكرية التي ينبغي أن يقدموها لأوكرانيا.

ونقلت "سي.إن.إن" عن خبراء قولهم بالإجماع، إنه لا يوجد أي عضو في الناتو يمكن اعتباره في حالة حرب مع روسيا بموجب أي تعريف قانوني دولي، لذلك ففكرة أن الحلف في حالة حرب مع روسيا غير منطقية.

وقال ويليام ألبيركي عضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن "الحرب تتطلب تنفيذ القوات الأمريكية أو قوات الناتو ضربات من أراضي تابعة للناتو ضد القوات الروسية وشعبها"، مضيفا أن أي قتال من جانب أوكرانيا بأي أسلحة تقليدية ضد القوات الروسية، ليس حربا مع الولايات المتحدة والناتو مهما حاولت روسيا ادعاء ذلك.

وأشار ألبيركي إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر "بالحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين".

ولفت التقرير إلى سعي الكرملين سعى لاستغلال بعض المناطق الرمادية في أي حرب حديثة للادعاء بشكل غير صحيح أن الناتو هو المعتدي الرئيسي في صراع أوكرانيا، وتشمل تلك المناطق الرمادية تنفيذ المخابرات الغربية هجمات على أهداف روسية.

واتهم نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، الغرب بمحاولة "تدمير" روسيا، بينما قال أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى واشنطن أن الإدارة الأمريكية تدفع أوكرانيا إلى "تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا".

من جهته، أكد جون هيربست السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا، أن الترويج لفكرة أن تكون هذه حربًا بين الناتو وروسيا يبرر لمؤيدي بوتين سبب عدم نجاح العملية العسكرية بالسرعة التي توقعتها موسكو، مضيفا أن الكرملين كان حريصا على ترويج أن الأمر قد يعني التحول إلى مواجهة نووية.

وأضاف هيربست أن حرب المعلومات الروسية على الغرب كانت أكثر نجاحًا من حملتها العسكرية، حيث تسببت في عزوف أشخاص في واشنطن عن تأييد الدعم العسكري المتزايد لأوكرانيا لأن الغرب يبالغ في تقدير احتمالية استخدام بوتين للأسلحة النووية.

وقال مالكولم تشالمرز، نائب المدير العام في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "أحد الأهداف القليلة التي تشترك فيها القيادة الروسية والأمريكية في الوقت الحالي هو تجنب الصراع المباشر بين القوتين".

وأشارت "سي.إن.إن" إلى اتفاق العديد من المسؤولين الأوروبيين ومصادر بحلف الناتو مع التحليل القائل بأن تحول بوتين إلى برنامج نووي أمر غير مرجح.