الكشف على 1142 مواطنا في قافلة جامعة طنطا بمركز كفر الزيات

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1142 حالة، من خلال 13 عيادة، حيث تم فحص 107 حالات في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و91 في عيادة طب الأطفال، و153 بجراحة العظام، و137 بعيادة الأمراض الجلدية، و68 بأمراض الباطنة، و58 بعيادة جراحة المسالك البولية، و146 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و32 بعيادة الجراحة العامة، و71 بعيادة الأمراض الصدرية، و28 بالنفسية والعصبية، و176 بعيادة طب وجراحة العيون، و35 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و40 بعيادة تنظيم الأسرة.

وتم تحويل 72 حالة إلى المستشفيات، بواقع 4 جراحات بالمخ والأعصاب، 10 أطفال، 7 عظام، 4 جلدية، 5 باطنة، 5 المسالك البولية، 6 أنف وأذن وحنجرة، 5 جراحة عامة، 4 الصدر، 4 نفسية وعصبية، 3 قلب وأوعية دموية، 15 طب وجراحة عيون.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ15 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية، والأمراض المزمنة والقضايا المجتمعية الخاصة بالمرأة والطفل.