 نقابة فيردي تدعو لإضراب في فروع البريد الألمانية لليوم الثالث - بوابة الشروق
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نقابة فيردي تدعو لإضراب في فروع البريد الألمانية لليوم الثالث

(د ب أ)
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 11:03 ص
دعت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات إلى يوم ثالث من الإضرابات على مستوى ألمانيا، اليوم السبت، في ظل الخلاف المستمر حول الأجور مع شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست".

ووفقا لفيردي، من المفترض أن يشارك في الإضراب الموظفون في مراكز الطرود والرسائل طوال اليوم.

وبالوضع في الاعتبار ارتفاع معدل التضخم بألمانيا، تطالب النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 15% لموظفي "دويتشه بوست"، مع اتفاق جماعي يستمر 12 شهرا.

وتطالب النقابة بزيادة بدلات التدريب أيضا بواقع 200 يورو (218 دولارا) في الشهر لكل سنة من التدريب.

وسوف يستمر التفاوض الجماعي حتى يومي الثامن والتاسع من فبراير المقبل.

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