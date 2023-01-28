البنا حكما لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراة الزمالك وفيوتشر التي ستقام غدا الأحد، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع فيوتشر في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

ويدير المباراة تحكيميا محمود البنا، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وأحمد نوفل، فيما سيكون مبروك نبيل حكما رابعا.

ويدير تقنية الفيديو الحكم الدولي عمرو الشناوي ويعاونه هاني العراقي.

ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة بروح جديدة، حيث يتواجد أسامة نبيه، مدربا للفريق بعدما تمت إقالة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، بسبب الهزيمة التي تلقاها من غزل المحلة في بطولة الدوري.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما تواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.