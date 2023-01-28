تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن تعاقد الفريق الأبيض مع المهاجم ناصر منسي لاعب البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «صفقة ناصر منسي انتظرناها طويلا، وكنا نريد ضمه عندما كان لاعبًا في نادي بيراميدز».

وأضاف: «تفاوضنا مع اللاعب أكثر من مرة سابقًا، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، وواثق أنه سيكون إضافة قوية لنا»..

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن أسباب الأزمات التي تحدث بين لاعبي الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، قائلا: «الزمالك في الفترة بين عامي 2014 و 2022، كان خالي من الأزمات في غرفة الملابس، بسبب النظام الصارم التي وضعته الإدارة».

وتابع: «وفي عام اللجان الذي رحلت فيه عن النادي، تغييرت أمور كثيرة داخل غرفة ملابس الزمالك، وهناك زيادة كبيرة في عقود بين اللاعبين، ونجوم رحلت عن الفريق أيضًا».

وواصل: «واللجان اتخذت بعض القرارات الخاطئة التي أثرت على الفريق، وافتعلت مشاكل بين اللاعبين، وكان مطلوب مني فرض حالة الانضباط مرة أخرى في غرفة الملابس».

وأتم: «وتمكنت في عام واحد من فرض الانضباط مرة أخرى على الفريق، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس، ولكن تأثير عام اللجان سيمتد معنا لفترة طويلة، وأنا أحاول دائما اتخاذ القرار الصحيح في مصالحة النادي».