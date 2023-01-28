محافظ الوادي الجديد يطلق مبادة لدعم ذوي الهمم بتخفيض أسعار السلع

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منفذ الجمعية الاستهلاكية لمركز شباب الخارجة الذي تم تخصيصه بشكل مجاني ضمن مبادرات خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.



وأشار المحافظ، إلى تبني مبادرة جديدة لدعم ذوي الهمم من خلال تخفيض أسعار السلع التموينية واللحوم ومنح الخضروات الأساسية بالمجان، وذلك بمختلف مبادرات السلع التي يتم تنفيذها، عن طريق بطاقة "كوبون" يتم منحها لهم من مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.



وفي سياق آخر، أطلق المحافظ مبادرة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة والسيطرة عليها بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي المتكررة من إنتشار ظاهرة الكلاب الضالة.



وأكد أن المحافظة ستتولى توفير المواد اللازمة للمكافحة وتتولى مديرية الطب البيطري تفعيل المبادرة وتطبيق أعمال المكافحة بالتنسيق مع الجمعيات داخل الأحياء السكنية.



وأشار إلى ضرورة التزام المواطنين بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها والسيطرة على تفشي تلك الظاهرة.