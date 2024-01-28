توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية، ارتفاع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، في تقرير توقعات أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه اليوم: "إن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل".

وأضافت أن السيولة المحلية ارتفعت بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5% بعائد شهري و27.0% بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.