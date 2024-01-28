محمد عادل حكما لمباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في كأس إفريقيا

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أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الرأس الأخضر أمام موريتانيا، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

ويواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره موريتانيا في السابعة مساء غدًا الإثنين، على إستاد كوروهوجو، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس إفريقيا.

وقررت لجنة الحكام بالكاف تعيين المصري محمد عادل حكمًا للساحة في مباراة الرأس الأخضر أمام موريتانيا، ويعاونه كلًا من أحمد حسام طه، مساعد أول، ونوهو وتارا، مساعد ثاني.

وسيتواجد الحكم البورندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكمًا رابعًا في المباراة، فيما سيكون المصري محمود البنا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سمير الكزاز وزكريا برنيسي.

ويواجه الفائز من مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا الفائز من مباراة السنغال وكوت ديفوار.