ياسر إبراهيم يغيب شهرا عن الملاعب

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تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن الملاعب لمدة شهر تقريبا بعد إصابته خلال مواجهة بيراميدز، مساء الأحد الماضي، في الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

وأوضحت قناة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء أن الأشعة والفحوصات أثبت إصابة ياسر إبراهيم بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة لن تقل عن أربعة أسابيع.

وأشارت إلى أن المهاجم الشاب سمير محمد سيغيب نفس المدة بسبب إصابة في العضلة الخلفية أيضا.

ولفتت إلى أن الثنائي أشرف داري وطاهر محمد طاهر خارج حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق في المواجهة القادمة أمام مودرن سبورت.

ولكن قناة الأهلي أكدت أن الثنائي اقتربا كثيرا من المشاركة في المباريات.