قيادي في حماس: موقف مصر برفض التهجير يعزز من صمود الفلسطينيين

ثمن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، موقف مصر الثابت والأصيل برفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن «موقف مصر الثابت برفض التهجير، يعزز من ثبات الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه».

وأعرب عن تقديره للدور المصري والقطري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، ومساعدة الشعب الفلسطيني على بقائه على أرضه.

وعلق على مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، مؤكدًا أنها تعكس انتصار الإرادة الفلسطينية على إرادة الاحتلال، وترد على مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر أنه المشهد الأول الذي يرصد عودة الشعب الفلسطيني إلى مكان نزح منه، بالعزة والكرامة والإرادة والثقة وكل تجليات هزيمة الإرادة الإسرائيلية.

وأكد أن «الشعب الفلسطيني لن يكرر مأساة التهجير التي حدثت عام 1948»، منوهًا أن «الفلسطينيين تعلموا درسًا قاسيًا على مدار 75 عامًا، واليوم يتشبثون بأرضهم».