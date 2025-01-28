صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ47 ألفا و354 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47 ألفًا و354 شهيدًا.

وقالت صحة غزة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين وصل إلى 111 ألفًا و563 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب البيان، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 48 شهيدًا، بواقع 37 شهيدًا تم انتشالهم و11 شهيدًا جديدًا، كما وصل 80 مصابًا، وذلك خلال 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



/>وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بما ذلك عمليات إطلاق نار على فلسطينيين، إلا أن هذه الخروقات لم تؤثر على مسار اتفاق النار الذي لا يزال صامدًا حتى الآن.