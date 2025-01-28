سفيرة إسرائيل في موسكو: الروس الذين انتقلوا إلى إسرائيل بدأوا في العودة إلى روسيا

قالت سفيرة إسرائيل في موسكو سيمونا جالبرين إن الروس الذين انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بدأوا في العودة إلى روسيا.

وأضافت جالبرين في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "نعم، هذا يحدث .. أي أن الناس يتقدمون للحصول على الجنسية، وبعضهم يأتي إلى إسرائيل لفترة من الوقت. ليس لدينا إحصائيات، لكنني أعلم أن هناك من يعودون إلى روسيا. هذا مفهوم .. الناس لديهم عمل وحياة هنا".

وفي الوقت نفسه، أشارت جالبرين إلى أن هناك مواطنين روس لا يزالون يعيشون بين البلدين.

واختتمت جالبرين بالقول: "إسرائيل تعترف بالجنسية المزدوجة والثلاثية والرُباعية دون أي مشكلة. لذا، فهذه ليست مشكلة".