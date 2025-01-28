الفاتيكان يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي: الاستخدام غير المسئول يهدد المجتمع

أصدر الفاتيكان، اليوم الثلاثاء إرشادات جديدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، محذرا من التأثيرات السلبية لهذه التكنولوجيا.

ووفقا للوثيقة التي تم نشرها حديثا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم بشكل إيجابي ويبرز الفرص في مجالات الحياة الاجتماعية المختلفة.

ومع ذلك، فإن الوثيقة تحذر قائلة:"ومع ذلك، كما هو الحال في جميع المجالات التي يطلب من البشر اتخاذ قرارات فيها، فإن ظلال الشر تحوم هنا أيضا".

وتؤكد الوثيقة أن الذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر كبيرة وإمكانات للإساءة في استخدامه قالت :"الذكاء الاصطناعي يمثل أيضا خطرا كبيرا في انتاج محتوى مزور ومعلومات مغلوطة، والتي يمكن أن تضلل الناس بسهولة نظرا لتشابهها مع الحقيقة".

ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا "لخداع الناس أو إلحاق الضرر بهم"، كما قالت الإرشادات، مضيفة:"وسائل الإعلام المزيفة التي يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقوض تدريجيا أسس المجتمع".

وفي ضوء هذه المخاطر، تنص الوثيقة التي تحمل العنوان القديم والجديد على أنه يجب على الحكومات والمنظمات الدولية ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع.

وأضافت الوثيقة: "تتطلب هذه المسألة تنظيما دقيقا، حيث يمكن أن تنتشر المعلومات المغلوطة — خاصة من خلال وسائل الإعلام التي يتحكم فيها أو تؤثر عليها الذكاء الاصطناعي — دون قصد، مما يؤدي إلى تأجيج الاستقطاب السياسي والاضطرابات الاجتماعية".

وفي الوقت نفسه، حذر الفاتيكان أيضا من خطر تسليم المسؤولية الإنسانية للذكاء الاصطناعي: "حيثما تسمح الحرية البشرية باحتمالية اختيار ما هو خطأ، يجب أن تأخذ التقييمات الأخلاقية لهذه التكنولوجيا في الاعتبار كيفية توجيهها واستخدامها".