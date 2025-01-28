طاقم تحكيم مقدوني لمباراة منتخب اليد أمام فرنسا بربع نهائي المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، تعيين طاقم تحكيم مقدوني لإدارة مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره الفرنسي، في بطولة كأس العالم، والتي تقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

المنتخب الوطني لليد يواجه نظيره الفرنسي، في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد طاقم تحكيم مقدوني مكون من ناتشفيسكي ونيكولوف لإدارة مباراة مصر وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد.

وكان المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط، حيث خاض المنتخب ثلاث مباريات بالدور الرئيسي، خسر أمام أيسلندا 27-24، ثم فاز على سلوفينيا 26-25، وعلى الرأس الأخضر 31-24.

يُعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة كرواتيا والمجر.