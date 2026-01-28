استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع

يتواصل توافد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بكثافة منذ الساعات الأولى لفتح أبواب المعرض لاستقبال القراء، في سابع أيامه.

واصطف الجمهور بأعداد ملحوظة أمام بوابات المعرض، وكذلك أمام شبابيك التذاكر. وتنوع الحضور بين فئات عمرية مختلفة، شملت الأطفال والشباب وكبار السن.

ويتزامن ذلك مع استمرار استقبال المعرض للرحلات المتنوعة، بين رحلات مدرسية وجامعية، مع ملاحظة حضور حقائب السفر بصحبة بعض القراء، إلى جانب استمرار التواجد الأمني المكثف من رجال الشرطة لتسيير عملية دخول وخروج الجماهير.

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 انطلقت في 21 يناير، وتستمر حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، كما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.