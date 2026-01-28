محافظ كفر الشيخ يناقش ملفات خدمية وتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر ديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومشكلات الدوائر، بهدف وضع خريطة متكاملة للحلول وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات "التعليم، الصحة، الطرق، الإسكان، الزراعة، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز الطبيعي، ومشروعات حياة كريمة"، فضلًا عن ملفات التصالح، وتقنين أراضي الدولة، ومواجهة التعديات، وتحسين البيئة، ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا اللقاء يأتي في إطار بناء جسور تواصل فعّالة ومستدامة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والاستماع إلى نبض الشارع من خلال ممثلي الشعب، والتعرف على مشكلات المواطنين بمختلف الدوائر والعمل على حلها بشكل واقعي وسريع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات، بما يسهم في دفع المشروعات التنموية والخدمية إلى الأمام، وتحقيق استجابات فاعلة لمطالب المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات، موضحًا أن هناك رؤية موحدة ومسئولية مشتركة تهدف إلى تقديم خدمات تليق بأهالي كفر الشيخ وتحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع.

وأضاف: "كلنا فريق عمل واحد نحو هدف واحد هو راحة المواطن، والتغيير الحقيقي في جودة الخدمات يبدأ عندما يعمل كل واحد فينا بتفانٍ وإخلاص من أجل بلدنا وأهالينا".

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن تطلعه لأن تكون هذه اللقاءات دافعًا لمزيد من الإخلاص والعمل الوطني الجاد في خدمة أهالي كفر الشيخ، وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وشدد على حرص المحافظة على فتح قنوات تواصل دائمة مع أعضاء المجلسين، لتوحيد الرؤى، ومواجهة التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الحيوية، خاصة المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة بجميع أنحاء المحافظة.