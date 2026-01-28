تراجع مخزون النفط وارتفاع البنزين في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 23 يناير الحالي بواقع 2.3 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 3.6 مليون برميل.

وفي ظل التراجع، أصبح إجمالي المخزون 423.8 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أعلى بنسبة 5% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما ارتفع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، بواقع 300 ألف برميل ليصبح أعلى بنسبة 1% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.