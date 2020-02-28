 لوفتهانزا تعتزم خفض رحلاتها بشكل كبير بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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لوفتهانزا تعتزم خفض رحلاتها بشكل كبير بسبب فيروس كورونا

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 10:13 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 10:13 م

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية " لوفتهانزا" عن خطط لخفض كبير في رحلاتها عبر كل علاماتها التجارية، مشيرة إلى تأثر السفر جراء فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر من اليوم الجمعة ونقلت عنه اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن شركة الخطوط الجوية الألمانية ستخفض في الأسابيع المقبلة ما يصل إلى 25 بالمئة من رحلاتها ذات المسافات القصيرة وستزيد عدد الطائرات المتوقفة عن التشغيل بالنسبة للخدمات ذات المسافات الطويلة إلى 23 طائرة مقابل 13 طائرة حاليا.

وقالت لوفتهانزا إنها قد لا تستطيع في الوقت الراهن إعطاء تقديرات لتأثير التباطؤ على أرباحها.

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