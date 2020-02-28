أولمبياكوس يطيح بأرسنال من الدوري الأوروبي

نجح أولمبياكوس اليوناني في خطف بطاقة التأهل للدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على الأرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب الإمارات، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من البطولة.

وبعد فوزه ذهابا على أرض أولمبياكوس، وجد الأرسنال وصيف النسخة الأخيرة نفسه متأخرا بالنتيجة عينها في لندن، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ولم يغامر أولمبياكوس في الشوط الأول زنجح دفاعه باحتواء هجوم أرسنال وحرمانه من الحصزل على فرص خطيرة على مرماه، وفي الشوط الثاني عادل أولمبياكوس مجموع المباراتين بتسجيله هدف التقدم برأس السنغالي بابي سيسيه متابعا ركنية من زميله ماتيو فالبوينا في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدف التقدم لأرسنال بعد أن سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بعد استلامه لعرضية زميله الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة 113.

ولكن قبل دقيقة على انتهاء الوقت، سجل الكهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي هدف التأهل لأولمبياكوس ضاربا مصيدة الىسلل في الدقيقة 119، بعد أن أهدر أوباميانج فرصة ذهبية لاستعادة بطاقة التأهل.