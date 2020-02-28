زكي فطين عبد الوهاب ورامي إمام يصلان مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وصل الآن الفنان زكي فطين، والمخرج رامي الإمام إلى مقر افتتاح فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ٦٨ والمهداة للمخرج الراحل سمير سيف.



مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما يقام فى الفترة من ٢٨ فبراير إلى ٦ مارس برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر.



وتشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسى، والمخرج هانى لاشين، والمونتيرة غادة جبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.