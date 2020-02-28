هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالفوز الكبير على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال من دوري أبطال إفريقيا.

وأثنى وزير الرياضة على أداء اللاعبين طوال شوطي المباراة، والتغلب على خصم قوي وعنيد مثل نادي الترجي والفوز بنتيجة كبيرة متمنيًا حسم مباراة العودة الجمعة المقبل بتونس والصعود للدور قبل النهائي.

وأضاف وزير الرياضة، ننتظر غدا فوز النادي الأهلي في مباراته أمام فريق صن داونز الجنوب الأفريقي، مشيرا أن الوزارة تدعم وتساند كل الأندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية المختلفة، مؤكدا ثقته الكبيرة فى أن الأندية المصرية قادرة على صناعة الفارق في كل البطولات التي تتنافس فيها، مما ينعكس بإيجابية على منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأختتم صبحي تصريحاته مؤكدا على الالتزام بالروح والأخلاق الرياضية، لكل الفرق الرياضية، وأيضا الجماهير، موضحا بأنها من أهم العوامل التي تساعد في عودة الجماهير قريبا للمدرجات.