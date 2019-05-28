بعثة أممية تدين ضربة أسفرت عن مقتل 5 مدنيين في الحديدة غرب اليمن

أدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ( أونمها)، اليوم الأحد، الضربة التي أٌفيد أنها أصابت منزلًا سكنيًا الليلة الماضية في مديرية الحوك، وهي واحدة من أكثر المناطق توترا عسكريا في محافظة الحُديدة، غربي البلاد.

وذكر بيان للبعثة تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، :"وفقاً للتقارير الأولية، فقد أسفر ذلك عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفل ، وإصابة ثلاثة مدنيين".

وقال الفريق ابهيجيت جوها، رئيس بعثة(أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار:" إن هذه الخسائر المدنية المُدمرة والمستمرة هي انتهاك آخر للقانون الإنساني الدولي وشروط اتفاق الحُديدة ووقف إطلاق النار".

وناشد جوها كلا الطرفين(الحوثيين والقوات الحكومية) منع إلحاق المزيد من الضرر للسكان الذين يعانون بالفعل.

وجدد أيضا الدعوة إلى حرية الحركة التي من شأنها أن تمّكن المراقبين العسكريين التابعين لبعثة أونمها من الوصول إلى مواقع الأعمال العدائية العسكرية الأخيرة المهمة.

وتابع بالقول :"سيسمح هذا للبعثة بتقييم النزاع بشكل أفضل وبالتالي تمكين المزيد من الدعم لأطراف اتفاق الحُديدة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار".

واتهمت جماعة أنصار الله الحوثية، طيران "العدوان" في إشارة إلى طيران التحالف العربي، "باستهداف منزل أحد المواطنين في حي الربصة، بمديرية الحوك، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين".

وعرض المركز الإعلامي للحوثيين مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي لحق بمنزل المواطن، واشلاء الضحايا.

وقد شهدت الحوك تبادلاً مكثفًا متزايداً لإطلاق النار خلال الأشهر الأخيرة بين مسلحي الحوثيين وقوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية.