طالبان تدعو القوات الدولية إلى مغادرة أفغانستان



دعت حركة طالبان اليوم الأحد إلى انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان، ضمن الجدول الزمني المحدد في اتفاق الدوحة.



وأصدرت الحركة بيانا، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق السلام، الذي وقعته مع الولايات المتحدة في قطر في 29 فبراير العام الماضي.



وتطالب طالبان أيضا بإطلاق سراح المزيد من السجناء وحذف أسمائهم من القوائم السوداء.



وفي أعقاب اتفاق الدوحة، توقفت طالبان عن مهاجمة قوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، لكنها واصلت هجماتها ضد الحكومة الأفغانية المدعومة دوليا.



وطبقا للاتفاق، ستغادر جميع القوات الدولية أفغانستان بحلول الأول من مايو 2021. وفي المقابل، التزمت طالبان بنبذ العنف والدخول في محادثات سلام مع الحكومة.



وكانت المحادثات الأفغانية -الأفغانية قد بدأت في منتصف سبتمبر الماضي، لكن لم يكن هناك أي تقدم ملموس بعد.



ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك بنود الاتفاق.