احتجاج الآلاف بالأرجنتين على التمييز في توزيع لقاحات كورونا



تظاهر آلاف المواطنين في الأرجنتين بعدة مدن، اليوم الأحد؛ احتجاجا على التمييز في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن ذلك جاء بعد استقالة وزير الصحة الأرجنتيني، جنيس غونزاليس غارسيا، من منصبه، بعد أن طلب منه ذلك الرئيس ألبرتو فرنانديز، إثر حصول بعض المقربين منه على لقاحات ضد فيروس كورونا وهم غير مستحقين لذلك.



ونقلت القناة عن إيريني مارسيت، التي شاركت في الاحتجاج في "بلازا دي مايو" قولها إن الحكومة بدأت في إعطاء اللقاحات لأصدقاء المسؤولين.



من جانبه، أدان الرئيس ألبرتو فرنانديز هذه الأعمال، وأكد أن "هذا العمل المؤسف لا يكشف سوى كيف يرى العديد من المعارضين الجمهورية.. دعونا لا نلتزم الصمت في وجه عمل على هذه الدرجة من الهمجية".



وسجلت الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 52 ألف وفاة، وتم تلقيح نحو مليون شخص حتى الآن، وفقا للحكومة، حيث تلقت الأرجنتين 1.22 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ونحو 580 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الصيني المضاد لهذا الفيروس، و904 آلاف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.