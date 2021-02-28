اليمن يدين الاستهداف الإرهابي الحوثي على الأراضي السعودية

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، الاستهداف الإرهابي لميليشيات الحوثي على مدينة الرياض بصواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة على مدينتي جيزان وخميس مشيط.

وجددت الوزارة، في بيان صادر عنها نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إدانتها بأشد العبارات لهذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية باعتبارها جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ووضع حد لتصرفات الميليشيات الإرهابية واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما جددت الوزارة تضامنها مع السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرارها.