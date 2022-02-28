أسعار الذهب تواصل الارتفاع وترتفع 6 جنيهات أخرى بنهاية التعاملات

استمرت أسعار الذهب فى الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية، بنحو 6 جنيهات اخري، بنهاية تعاملات اليوم الأثنين، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو841 جنيها مقارنة بـ 835 جنيها فى بداية تعاملات اليوم، ليصل إجمالي ارتفاع الأسعار خلال تعاملات اليوم إلى نحو 13 جنيها، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية ليصل إلى 1914 دولار للأوقية، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 722 جنيها مقارنة بـ716 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 24 نحو 959 جنيها مقابل نحو 953 جنيها، وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 48 جنيها ليسجل 6728 جنيها، مقارنة بـ6680 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وفي الأسواق العالمية، استمرت أسعار المعدن الأصفر فى الارتفاع، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 1.31% بنحو 25.7 دولار ليصل إلى مستويات 1914 دولاراً للأوقية، متأثراً بالأحداث القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة.

ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.

وتزداد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، أول أيام الحرب إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا لتسجل 1973 دولارا للأوقية، وسط تهافت كبير على شرائها عالميا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ما انعكس في السوق المحلية على ارتفاع سعر الجرام بمختلف العيارات بمتوسط 30 جنيها خلال الأسبوع الماضي.