الجامعة العربية تُكلف لجنة وزارية للمشاركة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

قرر مجلس الجامعة العربية في اجتماع طارئ، اليوم الاثنين، برئاسة الكويت تشكيل لجنة وزارية تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية للمشاركة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وأكد المجلس، في قراره الذي تضمن أربعة بنود أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الرامية لتخفيف التوتر والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

وأعرب المجلس، الذي عقد علي مستوي المندوبين الدائميين بطلب من مصر، عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتأييد الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية بما يضمن أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة.

كما عبر المجلس عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيد على أهمية التنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن واستقرار الجاليات العربية المتواجدة هناك وتأمين وسلامة الراغبين في العبور إلى الدول المجاورة وتأمين البعثات الدبلوماسية.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو.