 أوكرانيا تحض الأمم المتحدة وتركيا على بدء محادثات لتمديد اتفاق الحبوب - بوابة الشروق
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أوكرانيا تحض الأمم المتحدة وتركيا على بدء محادثات لتمديد اتفاق الحبوب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 4:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 4:14 م

قال مصدر بالحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وجهت نداء إلى الأمم المتحدة وتركيا، لبدء مفاوضات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.

وكان يوري فاسكوف، نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، قال الأسبوع الماضي إن كييف "ستطلب من جميع الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق"، سعياً لتمديده لعام على الأقل، بما يشمل موانئ ميكولايف، وفقا لوكالة رويترز.

وأتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر الماضي، وسينتهي العمل به في 18 مارس المقبل ما لم يتم الاتفاق على تمديده.

وقال المصدر لوكالة "رويترز": "بعثنا رسالة نطلب فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 مارس قريب جداً، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن".


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