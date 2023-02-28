روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا

أكد النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تحث إسرائيل على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الثلاثاء.

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن «العمليات العسكرية التعسفية الاعتيادية التي تقوم بها إسرائيل ضد سوريا مستمرة»، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 19 فبراير ضربات منتظمة على الأراضي السورية، حيث تعرضت عدة أهداف لهجوم في دمشق ومحيطها، كما أصاب أحد الصواريخ بناية سكنية في منطقة حضرية كثيفة.

وأضاف: «نتيجة لذلك قتل 5 اشخاص وأصيب 15 آخرون، وسقطت إحدى شظايا صاروخ إسرائيلي اعترضه الدفاع الجوي السوري على بعد 300 متر من مبنى السفارة الروسية في دمشق».

وأكمل: «ندين بشدة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها».

ووفقا لبوليانسكي، تنطلق موسكو من حقيقة أن استمرار إسرائيل في مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، تساعد بنشاط السوريين في التغلب على عواقب الزلزال.