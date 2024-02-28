 محمود الهباش: لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية.. وواشنطن المسئولة عن استمرار العدوان على فلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود الهباش: لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية.. وواشنطن المسئولة عن استمرار العدوان على فلسطين


نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:48 م

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن بلاده لا تثق بوعود الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن «واشنطن المسئولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأضاف «الهباش»، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن أولوية السلطة الحالية هي حقن دماء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يريد إيقاف الحرب، بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية، لأنه يعلم أن إيقاف الحرب على غزة سيؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنه «لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».


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