كانتري جاردن الصينية للعقارات تواجه إجراءات التصفية

متحدث الحكومة: لن يكون هناك أي قطع للكهرباء في رمضان.. ولدينا مخزون كاف من السكر

متحدث الحكومة: لا اتفاقات على مشروعات كبرى حاليًا.. والعروض الاستثمارية قيد الدراسة‏

متحدث الحكومة لأهالي رأس الحكمة: لن نتخلى عنكم.. ولن يضار أي مواطن من المشروع

﻿البابا تواضروس يستعرض مع أساتذة آثار من جامعات أوروبا تاريخ مصر والكنيسة