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كانتري جاردن الصينية للعقارات تواجه إجراءات التصفية


نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 8:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 8:08 ص

تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة كانتري جاردن دعوى قضائية لتصفيتها، في إطار الأزمة المستمرة التي تواجه القطاع العقاري في الصين.

وأكدت كانتري جاردن في إفصاح للبورصة الصينية اليوم الأربعاء أن شركة إيفر كريديت ليمتد الدائنة لها أقامت دعوى تطالب بتصفيتها أمام إحدى محاكم هونج كونج.

وبحسب كانتري جاردن ستعقد المحكمة جلسة استماع لنظر القضية يوم 17 مايو المقبل.

وتمضي كانتري جاردن على خطى تشاينا إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة على مستوى العالم والتي أمرت إحدى محاكم هونج كونج في أواخر يناير الماضي بتصفيتها أيضا.

وتلقي أزمة قطاع العقارات الذي يسهم بحوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي للصين، بظلالها بشدة عى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتحاول الحكومة الصينية تخفيف حدة الأزمة من خلال تخفيف القيود على الإقراض، وطرح قائمة مشروعات تشييد تستثمر فيها البنوك.

وتعارض كانتري جاردن المسجلة في بورصة هونج كونج طلب تصفيتها بشدة.


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