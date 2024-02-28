جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين اثنين وإصابة 7 جنود شمال قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال، في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن الضابطين قُتلا بعد إصابتهما بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، مشيرَا إلى إصابة 7 جنود آخرين من كتيبة "زبار" (432)، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، وفق الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.



من جهته، ‏أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، عن "استقبال 36 جنديًا مصابًا 13 منهم بحالة خطرة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين استقبل أمس 11 مصابًا، 6 منهم بحالة خطرة".



وقال المستشفى "إنه استقبل 2790 عسكريا مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي".



وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 582 منذ السابع من أكتوبر الماضي، و242 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.



فيما أصيب 2981 من جنود الاحتلال منذ بَدْء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 465 منهم بالخطرة، و791 إصابة متوسطة، و1724 إصابة طفيفة.





