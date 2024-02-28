توقعات بتراجع مبيعات ياميش رمضان بسبب زيادة الأسعار

توفيق: الزيادة وصلت لـ100% ونتوقع انخفاض الطلب بين 20 و25%

عاصى: المستهلك يقلل حجم مشترياته ويأخذ عينات فقط من كل سلعة

البندق يسجل 700 جنيه واللوز 680 وعين الجمل 450



توقع عدد من التجار تراجعا قويا فى حجم مبيعات الياميش خلال العام الحالى مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مع تسجيل الأسعار قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضى وصلت إلى 100%، مرجعين هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج فضلا عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وتأثير ذلك على خامات التصنيع المستوردة.



قال هانى بدر الدين، رئيس مجلس إدارة مزارع بدر الدين، إن الأسعار هذا العام ارتفعت «الضعف» نتيجة لزيادة تكلفة الإنتاج من صعود أسعار الفواكه، وارتفاع خامات التصنيع المستوردة، ومواد التعبئة والتغليف، فضلا عن تراجع المعروض نتيجة انخفاض حجم الاستيراد، مع ارتفاع أسعار صرف الدولار.



وأوضح أنه ينتج الزبيب وقمر الدين واللذان ارتفعت تكلفة إنتاجهما مع زيادة أسعار العنب والمشمش بنحو الضعفين و3 أضعاف العام الماضى، وهو ما أدى لزيادة متوسط سعر الزبيب ليتراوح بين 150 و200 جنيه للمستهلك، وقمر الدين بين 80 و170 جنيها حسب النوع.



من جانبه قال مجدى توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السلع الرمضانية شهدت زيادات بنسب تتراوح بين 40 و100%، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية خلال الشهور الماضية، كما ارتفعت أسعار الياميش بالأسواق العالمية للضعف، فضلا عن زيادة نولون الشحن البحرى، لافتا إلى أن «كونتينر« الشحن صعد إلى ما يتراوح بين 8 و9 آلاف دولار، مقارنة 2000 دولار، وتلك الزيادات فى النهاية يتم تحميلها على سعر البضائع.

وأشار إلى أن حجم استيراد الياميش انخفض خلال العام الحالى بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضى، ما أدى إلى تراجع المعروض فى الأسواق، وهو ما ساهم فى زيادة الأسعار أيضا.



وبحسب توفيق يتراوح سعر القراصيا فى الأسواق حاليا بين 380 و400 جنيه، فيما ارتفع الزبيب بنسبة 50% ليسجل 200 جنيه للكيلو المستورد، و120 جنيها للمحلى، وصعدت السوبيا إلى 160 جنيها، وزاد البلح الأسوانى ليتراوح بين 30 و100 جنيه للكيلو، وارتفع سعر «التمر هندى» بنسبة 30% ليتراوح بين 55 و60 جنيها، وزاد سعر العرقسوس بنسبة 40% ليسجل 80 جنيها للكيلو، وارتفع قمر الدين ليتراوح بين 80 و90 جنيها للمحلى، و100 و120 جنيها للمستورد.



وأوضح أن الإقبال على الشراء ضعيف جدا، وانخفض حجم المبيعات مع تقليل المواطنين احتياجاتهم للنصف، «من كان يشترى كيلو أصبح يشترى نصف كيلو فقط مع ارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية»، متوقعا تراجع المبيعات هذا الموسم بنسبة 20 و25%.



وأشار إلى أن أسعار المكسرات صعدت بنسبة 100% ليصل سعر البندق إلى 700 جنيه، واللوز 680 جنيها، وعين الجمل 450 جنيها، مقارنة بما يتراوح بين 250 و280 جنيها العام الماضى، وشهدت أسعار التوابل قفزات كبيرة أيضا مع زيادات سعر الدولار وزيادة أسعارها عالميا بنسبة 50%، حيث صعد سعر الكمون البلدى بنسبة 200% ليصل إلى 480 جنيها، مقارنة بما يتراوح بين 80 و120 جنيها العام الماضى، مع تراجع حجم المعروض منه، وزاد سعر الفلفل الأسود بنسبة 80% ليسجل 360 جنيها، مقابل 120 و160 جنيها، وارتفع الحبهان إلى 1200 جنيه للكيلو، بدلا من 600 جنيه، وصعد القرنفل إلى 900 جنيه، مقابل 200 جنيه.

وقال حسن عاصى، تاجر جملة ومالك أحد محلات العطارة بالبحيرة، إن أسعار الياميش ارتفعت بشكل كبير خلال الموسم الحالى، حيث زاد سعر المشمشية بنسبة 50% ليتراوح بين 320 و440 جنيها حسب الحجم والمقاس، وزادت القراصيا الجامبو لتتراوح بين 230 و360 جنيها، مقارنة بما يتراوح بين

180و240 جنيها، وزاد العرقسوس بنسبة 40% ليسجل 100 جنيه للكيلو، بعد أن شهد استقرارا خلال العامين الماضيين حيث كان يتراوح بين 60 و70 جنيها، وزادت أسعار البلح بنسبة 30% ليسجل أقل نوع فى السوق 30 جنيها، والمتوسط 50 جنيها، فيما يبدأ سعر كيلو البلح عالى الجودة من 65 جنيها، وارتفع الخروب القبرصى بنسبة 60% ليسجل 240 جنيها.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع بنسبة وصلت إلى 100% عن العام الماضى، تسبب فى ضعف الإقبال على الشراء مقارنة بحجم الاقبال كل عام، قائلا: «المستهلك سيقلل حجم مشترياته ويأخذ عينات فقط من كل سلعة».