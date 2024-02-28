إيقاف جنرال إيطالي رفيع عن الخدمة 11 شهرا بسبب كتاب مثير للجدل عن المثليين

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تم إيقاف جنرال إيطالي رفيع المستوى عن الخدمة لمدة 11 شهرا، على خلفية اكتشاف تعليقات مثيرة للجدل، أدلى بها في كتاب عن المثليين جنسيا والنشطاء المعنيين بالدفاع عن البيئة والمهاجرين.

وأمر وزير الدفاع الايطالي، جويدو كروسيتو، بوقف الجنرال روبرتو فاناتشي عن العمل، بحسب ما قاله محامي الدفاع عن الاخير في روما، اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، سيتم خفض راتب فاناتشي إلى النصف خلال هذه الفترة.

وكان الجنرال نشر في العام الماضي كتابا يحمل اسم "إل موندو أل كونتراريو" (أي العالم المعاكس)، بدون علم الحكومة أو قيادة الجيش.

وفي الكتاب، وصف الجنرال مثليي الجنس بأنهم "غير طبيعيين"، وتحدث عن "ديكتاتورية الأقليات" المفترضة.

وصار الكتاب لفترة من الوقت، أحد الكتب الاكثر مبيعا في إيطاليا.

وتنتشر منذ بعض الوقت تكهنات بشأن ترشح فاناتشي عن "حزب الرابطة" في الانتخابات الأوروبية المقبلة والمقررة في شهر يونيو.